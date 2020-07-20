فئة مهددة من البشر.. منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" على هؤلاء

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن السكان الأصليين في الأمريكتين معرضون بشكل خاص لكوفيد 19، فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.









قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، المدير العام للمنظمة :"على الرغم من أن Covid-19 يمثل خطرًا على جميع الشعوب على مستوى العالم ، فإن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الفيروس على الشعوب الأصلية في الأمريكتين والتي لا تزال المركز الحالي للوباء".





حتى 6 يوليو، أصيب أكثر من 70.000 شخص من السكان الأصليين في الأمريكتين بـ Covid-19 وتوفي أكثر من 2000 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.









وأضاف مدير المنظمة "مثل المجموعات الضعيفة الأخرى ، تواجه الشعوب الأصلية العديد من التحديات. وهذا يشمل نقص التمثيل السياسي والتهميش الاقتصادي وعدم الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وغالبًا ما يعاني السكان الأصليون من عبء الفقر والبطالة وسوء التغذية ، والأمراض المعدية وغير المعدية ، مما يجعلهم أكثر عرضة لـتأثيرات كوفيد19، ونتائجه الخطيرة ".









وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية تعمل مع منظمات السكان الأصليين في حوض نهر الأمازون "لتصعيد المعركة ضد Covid-19" وحث الحكومات على الاستثمار في مواجهة المرض".







