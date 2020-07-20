سيدات الطائرة بالزمالك يخوض تدريبات قوية بالملاعب المفتوحة





ووضع الجهاز الفني للفريق خطة الإعداد للمرحلة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.







وادي فريق الطائرة سيدات تدريباته اليوم على مرحلة واحدة تضمنت الجري في تراك ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل تنفيذ بعض المهارات بالكرة على ملاعب النادي المفتوحة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.







ويضم الجهاز الفني لسيدات الطائرة كل من ناهد عبد المنعم مدرب عام وإبراهيم بدر مدرب الاحمال وجهاز اداري بقيادة مسعد عطا الله ودكتوره سلمي طارق طبيب الفريق.









ويهدف الجهاز الفني للوصول الى المعدلات الفنية والبدنية اللازمة لخوض باقي منافسات بطولة الدوري الكرة الطائرة سيدات بالإضافة الى كأس مصر.













خاض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك مساء اليوم الاثنين بقيادة ايهاب محمد علي المدير الفني، تدريباته بالملعب المفتوح بمقر القلعة البيضاء ضمن الاستعدادات لخوض المباريات المتبقية من بطولتي الدوري وكأس مصر.