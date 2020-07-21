AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم أخذ المضحي من الشعر أو الأظافر.. أزهري يجيب.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:01 ص
حكم أخذ المضحي من
حكم أخذ المضحي من الشعر أو الأظافر.. أزهري يجيب
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور سعيد عامر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أخذ المضحي من الشعر أو الأظافر جائز ولا يؤثر على ثواب الأضحية.


وأضاف عامر، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.


وأشار إلى أن الأحناف قالوا بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، أما مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، ويرى مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.


حكم قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من السُنة النبوية امتناع المُسلم الذي نوى أن يُضحي عن قص شعره وتقليم أظافره، مع أول أيام ذي الحجة.


وأشار إلى أن الشخص المكلف بالذبح هو الذى يمتنع فقط، أما باقى أفراد المنزل فلا شيء عليهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز للمضحى قص شعره وأظافره وحكم الأضحية في هذه الحالة؟

الحكمة من عدم قص المضحي شعره وأظافره.. وهل يبطل الأضحية؟

هل أخذ المضحي من شعره ينقص من ثواب الأضحية .. البحوث الإسلامية يجيب

الإفتاء توضح حقيقة بطلان الأضحية بسبب قص الشعر أو الأظافر في العشر من ذي الحجة

آخر موعد لقص الأظافر والشعر بالنسبة للمضحي .. مستشار المفتي يكشف عنه

ترشيحاتنا

أنباء سارة تزفها أكسفورد عن فيروس كورونا.. تفاصيل

مواطن يزين منزله بـ علم الأهلي وصورة الخطيب.. شاهد

محمود عزب: الأسمرات يعيش فيه الجميع بشكل رائع

الكاف يخطر الزمالك شفهيا بموعد مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قرار جمهوري بإحالة مستشارين بمجلس الدولة إلى المعاش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد