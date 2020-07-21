حكم أخذ المضحي من الشعر أو الأظافر.. أزهري يجيب.. فيديو

قال الدكتور سعيد عامر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أخذ المضحي من الشعر أو الأظافر جائز ولا يؤثر على ثواب الأضحية.







وأضاف عامر، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.







وأشار إلى أن الأحناف قالوا بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، أما مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، ويرى مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.







