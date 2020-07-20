البحرين تنتفض ضد الفساد.. تأجير فيلات أحد المنتجعات السياحية دون ترخيص

ضبطت السلطات البحرينية عددا من المتهمين فى القضية التى استحوذت على الرأي العام بتأجير عقارات دون ترخيص .





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وصرحت النيابة العامة البحرينية، بأنها بدأت التحقيقات للتصدي لظاهرة تأجير العقارات دون ترخيص وذلك بالمخالفة للشروط و الضوابط القانونية المقررة ، والتي أسفرت عن ضبط عدد من وقائع التأجير اليومي لعدد من فيلات أحد المنتجعات السياحية بجنوب المملكة.





وقامت النيابة العامة باستدعاء متهمين آخرين ممن ثبت قيامهم بتأجير تلك الفيلات ، و استجوابهم فيما نسب إليهم من مخالفات لقانون السياحة والوساطة في العقارات لقيامهم بتأجير تلك الوحدات دون ترخيص ،كما تعكف النيابة العامة على دراسة وضع آلية قانونية تضمن التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتفعيل إجراءات الضبط القضائي للتصدي لتلك الظاهرة على نحو يحول دون انتشارها ، و ذلك بالنظر إلى كافة التداعيات السلبية لها على أمن وسلامة المجتمع.