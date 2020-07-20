برلمانية: الشعب يؤيد القيادة السياسية بشكل كامل في حماية الأمن القومي.. فيديو

أكدت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، أن لقاء ممثلي القبائل الليبية يدل على علاقة الترابط القوي بين الشعبين المصري والليبي لافتة إلى أن مصر تعمل على تقديم الدعم الكامل لليبيا.





وأضافت البطران خلال لقاء لها ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية بشكل كامل و أن ما يحدث في ليبيا يمثل تهديد للأمن القومي المصري ومصر ستتخذ كل الطرق للدفاع عن أمنها القومي.





وتابعت عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية المصرية والشعب الليبي بمثابة يد وصوت وقلب واحد مشيرة إلى أن هذه الروح الجماعية التى تحافظ على وطننا وترابنا وتعطي مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



