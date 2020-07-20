وكيل النواب: وافقنا بالإجماع على إرسال جيشنا لحماية الأمن القومي

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم تاريخية بمعنى الكلمة لأنها تضمنت الموافقة على إرسال قوات مسلحة خارج الحدود لتنفيذ مهام قتالية لحماية الأمن القومي.





وأضاف السيد الشريف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "البرلمان المصري قدم صورة تاريخية مشرفة لشعب مصر بصفته ممثلا عن الشعب".





وتابع السيد الشريف "الحضور المكثف من أعضاء البرلمان على الرغم من جائحة فيروس كورونا يدل على إصرار الأعضاء على المشاركة في هذه الجلسة التاريخية".





وأكد السيد الشريف "الكل على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة ومصر دولة داعية للسلام ولا تدعو للحرب".





ولفت السيد الشريف إلى أن "مصر لا تتأخر عن أي مطلب من شقيقتها ليبيا ومصر تعتبر أمنها القومي من أمن ليبيا واستقرارها"، مضيفا "كان هناك إجماع مطلق على قرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود للحفاظ على الأمن القومي".