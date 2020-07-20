الإلحاد بتركيا يزداد خلال فترة حكم الرئيس التركي أردوغان.. فيديو





وتابعت الشركة خلال تقرير لها نتائج دراسة أعدتها على مدار 10 سنوات كانت نتائج الجزء الخاص بالمعتقدات الدينية هو الأمر الأكثر غرابة في هذه الدراسة.





فذكر التقرير ان عدد المتدينين انخفض من 55% إلى 51% و تقلصت أعداد الصوفيين من 13% إلى 10% أما من يطلقون عليهم لفظ ملحدين قد زاد عددهم ثلاثة أضعاف من 1% إلى 3%.





وأضاف التقرير أن من يصنفون أنفسهم بغير المؤمنين ارتفع عددهم للضعف تقريبا من 1% إلى 2% كما تراجعت نسبة من يقومون بالعبادات.











فقد تراجع عدد الصائمين من 77% ليسجل 65% وهو ما يدل على النقص الحاد.

نشرت شركة كوندا للأبحاث أن الإلحاد في تركيا قد ازداد خلال فترة حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقد أثبتت فترة حكم الرئيس التركي أن التجارة بالدين أشد خطرا على الناس من فيروس كورونا.