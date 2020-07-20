AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البروفسيور جاسم عجاقة: الأزمة الحالية في الاقتصاد اللبناني يمكن أن تؤدي لانفجار اجتماعي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:11 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد البروفسيور جاسم عجاقة، أن الأزمة التي تصيب الاقتصاد اللبناني تؤثر على الجميع، مضيفا أن الأغنية من ضمن المتأثرين بشدة في هذه الأزمة.

وأوضح البروفسيور جاسم عجاقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع سيستمر لفترة طويلة على هذه الطريقة وهى مشكلة واقعية ومن الممكن أن تنفجر اجتماعيا.

وأضاف البروفسيور جاسم عجاقة، أنه بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد فقد الكثيرين أعمالهم، لافتا إلى أن الازمة الحالية في الاقتصاد اللبناني كبيرة وطاحنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا عالميًا ومدى تأثر مصر بها.. فيديو

زوجة مدير في بنك باركليز وراء صفقة حمد بن جاسم.. تفاصيل

محمد على خير: 45% من الشعب اللبنانى يعيش تحت خط الفقر

رغم التوقعات بتباطؤ عالمي حاد بسبب كورونا.. استطلاع: تفاؤل كبير بأداء الاقتصاد المصري

المالية: توقعات النمو الاقتصادي كانت بزيادة 6% لولا أزمة كورونا.. فيديو

عمر الحنبلي.. حالة إعلامية تستحق الاهتمام

ترشيحاتنا

بعد 11 يومًا من المأساة .. الآلاف بكفر الشيخ ينتظرون جثمان نور كلش استعدادًا لدفنه

إفريقية النواب: المدى الزمني لعمليات قواتنا المسلحة مفتوح لحين الانتهاء من مهامها

إصابة نجم سموحة بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته أمام الزمالك

تأجيل محاكمة ممدوح حمزة لـ 17 أغسطس لسماع الشهود

منقذ جثمان غريق بلطيم: الضحية كان على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ

ناجي شهود: الصمت الأوروبي والأمريكي تجاه تدخل تركيا في ليبيا مخطط.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 علامة تشير لـ جفاف العين.. شاهد

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم

جاهز أول سبتمبر.. نتائج واعدة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا