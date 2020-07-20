البروفسيور جاسم عجاقة: الأزمة الحالية في الاقتصاد اللبناني يمكن أن تؤدي لانفجار اجتماعي

أكد البروفسيور جاسم عجاقة، أن الأزمة التي تصيب الاقتصاد اللبناني تؤثر على الجميع، مضيفا أن الأغنية من ضمن المتأثرين بشدة في هذه الأزمة.
وأوضح البروفسيور جاسم عجاقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع سيستمر لفترة طويلة على هذه الطريقة وهى مشكلة واقعية ومن الممكن أن تنفجر اجتماعيا.
وأضاف البروفسيور جاسم عجاقة، أنه بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد فقد الكثيرين أعمالهم، لافتا إلى أن الازمة الحالية في الاقتصاد اللبناني كبيرة وطاحنة.