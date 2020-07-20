البروفسيور جاسم عجاقة: الأزمة الحالية في الاقتصاد اللبناني يمكن أن تؤدي لانفجار اجتماعي

وأوضح البروفسيور جاسم

، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع سيستمر لفترة طويلة على هذه الطريقة وهى مشكلة واقعية ومن الممكن أن تنفجر اجتماعيا.