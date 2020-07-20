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جلسة اليوم تاريخية .. مجلس النواب: الموافقة جماعية على إرسال قوات من الجيش خارج البلاد..فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:19 م
مجلس النواب اليوم
مجلس النواب اليوم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، إن مجلس النواب كتب عليه أن يكون التاريخ جزءا من مكوناته، مؤكدا أن هذه الجلسة هي المحطة التاريخية الأهم في تاريخ مجلس النواب الحالي.

وأضاف حسب الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن، أن هذه الجلسة تعبر عن حالة الالتفاف الوطني والشعبي حول القوات المسلحة المصرية والقائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإذا اقترح الأمر علي الشعب المصري لم يكن سيختلف رأيه عن ما قام به مجلس النواب اليوم .

وأوضح حسب الله ، أن جميع الحضور أكدوا علي موافقتهم لتفويض القوات المسلحة المصرية والرئيس في اتخاذ الإجراءات لتحريك بعض العناصر من القوات المسلحة المصرية لتنفيذ عمليات خارج الحدود.

وتابع : ان جلسة اليوم حضر بها 510 نائب من إجمالي 595 نائب والموافقة كانت بالإجماع وبشكل واضح .

واستكمل : أن اليوم لم يكن هناك وجهات نظر سياسية والجميع جمعهم موقف وطني واحد يؤكد أنهم جنود تشرعين في القوات المسلحة المصرية. 
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