بعد إقرار قانون البنوك الجديد..محللون: التشريع يرسخ للمحاسبة ورفع كفاءة الجهاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي

معطي: قانون البنوك خطوة لدعم الاستقرار داخل الجهاز المصرفي

أبوزيد: قانون البنوك يعزز استقرار الوضع المالي والنقدي





أكد خبراء الاقتصاد وأسواق المال، أن إعلان مجلس النواب اليوم، خروج قانون البنوك الجديد؛ يعد استكمالا لسلسة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اجرتها مصر علي مدى السنوات السابقة،مؤكدين أن التشريع الجديد يسعي لتحسين محفظة الجهاز المصرفي وثباته واستقراره للقيام بدور رائد في دعم الاقتصاد القومي.





أشار الخبراء إلى أن القانون الجديد يستهدف القضاء علي الفساد وتفعيل قواعد المحاسبة والشفافية بين مختلف القطاعات والمواقع التنفيذية داخل الجهاز المصرفي.





الاستقرار المالي والنقدي

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجة، إن اعلان البرلمان اليوم اقرار قانون البنوك بعد التوافق عليه؛ خطوة هامة لدعم عمليات الاستقرار المالي والنقدي.





أوضح " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن القانون الجديد يتضمن عددا من الاصلاحات النقدية والمالية داخل الجهاز المصرفي و التي تتضن حقوق وإلتزامات عملاء البنوك و كذلك السلطات المصرفية وخصوصا البنك المركزي المصري.





الشمول المالي

أشار إلي أن مشروع القانون يرسخ لتوجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي و الانتقال إلي الخدمات البنكية الرقمية، بالإضافة لعمليات تعيين قيادات البنوك بما في ذلك البنك المركزي المصري.





أوضح " أبوزيد" أن القانون الجديد يؤكد علي قواعد سرية حسابات العملاء ومنع الكشف عنها او اختراقها وهو حق أصيل لهم، دون المساس بأمن الدولة .





وذكر " أبوزيد" أن الاعلان عن فترات رئاسة قيادات البنك المركزي المصري وطبيعة عملهم واختصاصتهم يرسخ لمبدأ الشفافية والمحاسبة، إذ أن استمرارهم في عملهم خاضع لقواعد الصلاحية والمتابعة، معتبرا أنها تضمن استقلالية البنك في عمله.

حساب مصرفي موحد

واعتبر " أبوزيد" القانون الجديد بأنه يواكب المقتضيات الدولية الراهنة، وخصوصا اقرار الحسابات المصرفية الدولية IBAN وغيرها وتفعيل المعاملات الرقمية التي تتم عبر الهاتف المحمول بغرض تقليل التعامل النقدي.





ائتمان منضبط

وقال أحمد معطي، المدير الإقليمي لإحدي شركات أسواق المال والخبير المالي؛ إن قانون البنوك الجديد يسهم في ائتمان منضبط لعملاء البنوك وإلتزامهم بشروطه مع توفير ضمانة للمخاطر الإئتمانية كعمليات الاستعلام الإئتماني المسبق ضمن الشروط للاستفادة من المنتجات المصرفية .





أوضح في تصريحات خاصة، أن القانون الجديد، يسعي لمنح تراخيص عمل البنوك الجديدة والراغبة في النفاذ للسوق المصرية، بالاضافة لانشاء لمنظومة تسوية الديون المتعثرة للبنوك عبر صندوق يضم في عضويته كافة البنوك العاملة بمصر بحيث تساهم بنصف في المئة من حجم الودائع لديها، معتبرا ان تلك الخطوة تسهم في تقوية المراكز المالية للجهاز المصرفي.





سرية الحسابات

وذكر أنه بموجب القانون الجديد والذي تعهد بصون حقوق العملاء في سرية حساباتهم وعدم الافصاح عنها إلا في مواضع معينة وخاصة للغاية، معتبرا ان القانون الجديد يرسخ للشفافية والحوكمة داخل الجهاز المصرفي.





ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.





ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.





الحوكمة والشفافية