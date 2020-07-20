العشري يستدعي الناشئ عمر الجرايحي للانضمام لمعسكر المصري في برج العرب

استدعى الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري الناشئ عمر الجرايحي رأس حربة فريق الشباب تحت 19 عاما بالنادي للانضمام لمعسكر الفريق المغلق الذي بدأ ظهر اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب.









جاء ضم الجرايحي للمعسكر بناء على ترشيح من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي للكابتن طارق العشري ، وأشاد الدكتور ميمي عبد الرازق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية التي تؤهله للتصعيد مع الفريق الأول.









وشارك الجرايحي وزميله محمد الجمل رأس حربة فريق الشباب تحت 21 عاما بالنادي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.