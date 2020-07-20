ليس مغامرة ولكنه تهديد حقيقي لمصر.. عماد أديب عن الوجود التركي في ليبيا

قال الإعلامي عماد أديب ، إن جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم، الإثنين، يحق أن يقال بعدها، إن هذا برلمان لكل المصريين.





وأضاف عماد أديب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة " أون إ ى" ، أن موافقة النواب على حماية الجيش لأمننا القومي خارج الحدود؛ يدل على حالة اصطفاف وطني حقيقية؛ نتيجة وجود خطر يهدد حدود مصر ويهدد مصالح مصر.





عماد أديب ، أن هذا الخطر نتيجة وجود عمل شرير مدبر يهدف إلى الإضرار بالمصالح المصرية سواء الأمنية أو الحدودية أو العسكرية. وأوضحإلىالأمنيةأو





وتابع عماد أديب أن ما تقوم به تركيا ليس مجرد مغامرة حمقاء ولكنه تهديد وجودي للأمن القومي المصري.





واستكمل أن جلسة البرلمان اليوم أعطت القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي صك الشرعية والسند الدستوري الذي يعطي القوات المسلحة وقائدها الأعلى والحكومة حق تحريك القوات في مهام قتالية.