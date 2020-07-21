مساعد رئيس الغد: الحزب ينافس بقوة في انتخابات البرلمان المقبلة

أعلنت المهندسة رحاب الجزار مساعد أول رئيس حزب الغد لتنمية الموارد أن حزب الغد جاهز للإنتخابات البرلمانية المقبلة وسينافس فيها بقوة وشراسة بما لديه من كوادر وقيادات ورموز وطنية فضلا عن الفكر والخطط والرؤى الإستراتيجية.



وأكدت رحاب الجزار على أن حزب الغد انسحب من الشيوخ لأن العدد الذي منح لحزب الغد في القائمة قليل مقارنة بالكوادر والقيادات التي كانت مستعدة لخوض الشيوخ وبالتالي كان الأمر سيتسبب في مشاكل لدى عدد ليس بقليل من قيادات وأعضاء الحزب



وألمحت رحاب الجزار إلى أن حزب الغد موقفه واضح من تأييد الست مرشحين للحزب على القواعد الفردية وكذلك القائمة الوطنية الموحدة.