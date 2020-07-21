اليوم آخر موعد لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ.. والفصل من الأربعاء حتى الجمعة.. والقوائم النهائية للمرشحين والدعاية الأحد.. والهيئة: نقف على مسافة واحدة من الجميع

الوطنية للانتخابات:

وقف استخدام الحبر الفوسفوري بسبب كورونا

4 دول بلا لجان بسبب الأوضاع السياسية

بحث عمل وثيقة تأمين على القضاة المشرفين









تختتم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تلقي الطعون الانتخابية من مرشحي مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للمواعيد القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.









وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن القضاء الإداري وفقًا لاختصاصه ينظر طعون المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 19 و20 و21 يوليو، على أن يتم الفصل فيها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو، وذلك تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، يوم الأحد 26 يوليو.









ومع غلق باب التقدم لانتخابات مجلس الشيوخ، بلغ عدد المرشحين 912 وهم حصيلة أيام الترشح الثمانية والتى بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجارى، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.









ومن المقرّر أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الأحد 26 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل الثلاثاء 28 يوليو، وتنشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 29 يوليو، وتبدأ فتره الصمت الانتخابي السبت 8 أغسطس من الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.









ويكون الاقتراع في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.









وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الإثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.









وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.









وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لن يكون مسموحًا للناخبين الوافدين بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ فى غير دوائرهم، وأضاف أن تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، بينما غير مسموح بذلك فى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.









وأوضح ضوابط وسقف الدعاية الانتخابية للمرشحين، قائلًا إنه يمكن للمرشح الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكن الدعاية بمكبرات الصوت بما لا يُخالف القانون، وتعليق اللافتات فى الأماكن المحددة لها والمحافظة على المنظر الجمالي"، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحد من كل المرشحين.









وأضاف أن الهيئة فى حالة استعداد تام لانتخابات مجلس الشيوخ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أطرف العملية الانتخابية، والتي تتمثل فى تعقيم اللجان قبل الاقتراع وبعد الانتهاء من الاقتراع في اليومين الأول والثانى، والإعادة، وفرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية من الناخب للمرشح للجان، وتوفير الكمامات أمام المجمع الانتخابي، على ألا يستخدم الحبر الفسفورى، والاكتفاء بالتوقيع في الكشوف.









وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن قانون الهيئة يلزم جميع جهات الدولة أن تتعاون معها وفى انتخابات مجلس الشيوخ يوجد تنسيق تام بين الهيئة وعدة جهات مختلفة لإتمام الانتخابات في أبهى صورها.









فيما تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، التنسيق مع وزارة الخارجية لاجراء تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وذلك من خلال تجهيز وتوفير الدعم اللوجستى فى البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.









ووفقا للقانون، فإنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم إصداره خلال الأيام القادمة.









ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.









كما تبحث الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الجهات المعنية والمختصة، لعمل وثيقة تأمين على حياة القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ لتغطية جميع المخاطر التى قد يتعرضون لها وقت الانتخابات، وذلك مثلما تم في انتخابات مجلس النواب 2014 والانتخابات الرئاسة عام 2018، واستفتاء التعديلات الدستورية 2019، التي شهدت التأمين على حياة المشرفين على الانتخابات منذ خروجهم من منازلهم، حتى عودتهم إليها مرة أخرى، وبلغت قيمة مبلغ التأمين مليون جنيه.