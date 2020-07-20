فخر لكل العرب.. أحمد موسى يهنئ الإمارات على مسبار الأمل

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى الإمارات الشقيقة، على إطلاق مسبار الأمل أمس، الأحد، ليصل إلى كوكب المريخ؛ وهو ما يعد إنجازا تاريخيا لكل العرب.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «سوف يصل مسبار الأمل في شهر فبراير القادم، وأمين عام جامعة الدول العربية قدم التهنئة إ لى الإمارات في كلمته اليوم».





أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارا في أول مهمة عربية إلى المريخ؛ وذلك بعد إخفاق محاولتين سابقتين في الأسبوع الماضي بسبب الطقس، أقلع مسبار الأمل في الساعة 06:58 بتوقيت اليابان، يوم الاثنين (22:58 بتوقيت غرينتش، الأحد).





وتهدف المهمة إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر.