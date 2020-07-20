البحرين تمدد التأشيرات للمقيمين 3 أشهر إضافية .. تفاصيل

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن إعادة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة الصالحة والمنتهية 3 أشهر إضافية من 21 يوليو الجاري حتى 21 أكتوبر 2020.

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وأوضحت الجوازات البحرينية، أنه سيتم تمديد التأشيرات تلقائيًا من تاريخ 20 يوليو 2020، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إتاحة الفرصة للزائرين لتعديل أوضاعهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.





ونوهت إلى أنه على الزائرين الراغبين في تمديد تأشيرة الزيارة لمدة أطول تمتد لما بعد 21 أكتوبر المقبل تقديم طلب لتجديد تأشيرة الزيارة إلكترونيًا عبر موقع التأشيرة الإلكترونية.





وجاءت قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الهادفة إلى توحيد الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).