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ديني

خالد الجندي: لهذا السبب يكفر المتشددون والدواعش الناس

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:04 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية بها مجاز فى الكلمات، مؤكدًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين الشرك فى العقيدة والشرك العملي.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «مثل كلمة اللعنة فى القرآن تأتى على نوعين أولهما الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والثانية هى من قبيل ذم الفاعل».


وشدد على أنه لا يجوز لأحد اتهام آخر بالنفاق، كون الأمر عظيم وكبير، مستشهدًا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»، منبهًا على أنه لا يجب اتخاذ العلامة دليل إثبات على النفاق.

وتابع: «الداعشيون يكفرون الناس، والجماعات السلفية تجعل الناس مشركين لأتفه سبب لماذا؟، لأنهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين الشرك الاعتقادي والشرك العملي»، مضيفًا: «قلة الفهم تودى فى ستين داهية وتخليك تلبس فى الحيطة».


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