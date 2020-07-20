خالد الجندي: لهذا السبب يكفر المتشددون والدواعش الناس

قال الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية بها مجاز فى الكلمات، مؤكدًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين الشرك فى العقيدة والشرك العملي.





وشدد على أنه لا يجوز لأحد اتهام آخر بالنفاق، كون الأمر عظيم وكبير، مستشهدًا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» ، منبهًا على أنه لا يجب اتخاذ العلامة دليل إثبات على النفاق.





وتابع: «الداعشيون يكفرون الناس، والجماعات السلفية تجعل الناس مشركين لأتفه سبب لماذا؟، لأنهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين الشرك الاعتقادي والشرك العملي»، مضيفًا: «قلة الفهم تودى فى ستين داهية وتخليك تلبس فى الحيطة».







