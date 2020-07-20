مستشار مجلس النواب الليبي: قرار البرلمان المصري جاء تلبية للمطالب الليبية

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الاثنين، إن قرار البرلمان المصري جاء تلبية للمطالب الليبية ولحفظ الأمن القومي المصري.





وفي السياق ذاته، أعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه يثمن تفويض البرلمان المصري للجيش بالتدخل في ليبيا.





وكان مجلس النواب فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش بإرسال قوات خارج الحدود المصرية وخاصة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي لحماية الأمن القومي المصري.





ودعت القبائل الليبية في وقت سابق الجيش المصري للتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبين والوقوف في وجه التدخلات التركية على الأراضي الليبية.



