AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشار مجلس النواب الليبي: قرار البرلمان المصري جاء تلبية للمطالب الليبية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الاثنين، إن  قرار البرلمان المصري جاء تلبية للمطالب الليبية ولحفظ الأمن القومي المصري.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه يثمن تفويض البرلمان المصري للجيش بالتدخل في ليبيا.

وكان مجلس النواب فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش بإرسال قوات خارج الحدود المصرية وخاصة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي لحماية الأمن القومي المصري.

ودعت القبائل الليبية في وقت سابق الجيش المصري للتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبين والوقوف في وجه التدخلات التركية على الأراضي الليبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبائل الليبية في القاهرة لتأييد تدخل الجيش المصري لحماية الأمن القومي

القبائل الليبية: مصر معنا لا نخاف أي أجنبي.. ونفوض الجيش المصري بالتدخل

مشايخ وأعيان القبائل الليبية يفوضون السيسي والجيش المصري لحماية السيادة والأمن القومي

قاهر الأعداء.. مغردون من ليبيا ومصر يدشنون هاشتاج #اعلن_تفويضي_للسيسي

استمرارا منه في قلب الحقائق .. أردوغان يتهم مصر بتحركات غير قانونية في ليبيا

رئيس البرلمان الليبي: نثمن تفويض البرلمان المصري للجيش بالتدخل في ليبيا

ترشيحاتنا

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2020

رئيس البرلمان الليبي: نثمن تفويض البرلمان المصري للجيش بالتدخل في ليبيا

بعد 11 يومًا نهاية المأساة.. العثور على جثة نور كلش بين صخور شاطئ الفيروز ببلطيم

وزير الري الأسبق يوضح أسباب انحسار المياه في السودان.. فيديو

سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف

السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 علامة تشير لـ جفاف العين.. شاهد

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم

جاهز أول سبتمبر.. نتائج واعدة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا