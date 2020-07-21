لم تقف متلازمة داون عائقا في طريقه.. مصطفى نوفل يسعى لتحقيق حلمه كأول عارض أزياء

تحقيق الأحلام أمر سهل ما إن واجد الإصرار والمثابرة، وبالرغم من الإعاقة لم ينهزم مصطفى نوفل أمام إصابته بـ متلازمة داون ويسعى لتحقيق حلمه،كعارض أزياء متمسكًا بالأمل في الوصول ولكن على طريقته الخاصة؛ حيث انه يتمتع بكل المقومات التي تؤهله للعمل في هذا العمل.
أمنية مصطفى نوفل تكمن أن يصبح عارض أزياء حيث يمتلك كل الإمكانات التي تؤهله لأن يصبح أول عارض أزياء من متلازمة داون، وهو لم استطاع إثباته خلال جلسة تصوير خاصة قد خضع لها مؤخرا بواسطة عدسة المصور الفوتوغرافي محمد عاطف.
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وقرر المصور محمد عاطف، أن يظهر مواهب مصطفي نوفل في جلسة تصوير مختلفة ، وقد ارتدى ملابسه سوداء لكي يلتقط صور على دراجة نارية كما يفعل عارضين الأزياء، وهو ما برع في أداءه بشكل كبير، حيث لم يجد المصور صعوبة كبيرة في ان يجعل نوفل يتخذ الوضعيات المناسبة للتصوير.
واستعان مصطفى في جلسة التصوير بدراجة نارية لأحد معجبيه ومتابعيها، لكي تساعده على التقاط الصور بإحترافية في جلسة التصوير؛ حيث استغرقت جلسة التصوير ما يقرب من ساعة ونصف.
وظهرت مصطفى جلسة تصويره ان تكون على طريق السخنة، حيث ان اظهر مهارة كبيرة في تعلم كيفية الوقوف والجلوس على الدراجة النارية، مما مكنه من التقاط صور تبدو طبيعية جدًا لمن يراها.
واستعان مصطفى في جلسة التصوير بدراجة نارية لأحد معجبيه ومتابعيها، لكي تساعده على التقاط الصور بإحترافية في جلسة التصوير؛ حيث استغرقت جلسة التصوير ما يقرب من ساعة ونصف.
وظهرت مصطفى جلسة تصويره ان تكون على طريق السخنة، حيث ان اظهر مهارة كبيرة في تعلم كيفية الوقوف والجلوس على الدراجة النارية، مما مكنه من التقاط صور تبدو طبيعية جدًا لمن يراها.
وظهر في جلسة التصوير مدى خفة دم وبراعة مصطفى نوفل في التقاطه للصور ببراعة كبيرة، مما جعل الحظ يطرق بابه في أن يراه أحد راكبي السيارات الفخمة أثناء مروره بالصدفة ليركب على سيارته ويحصل على بعض اللقطات بداخلها.
ويكمن حلم مصطفي نوفل في ان يصبح عارض ازياء لاحد الماركات الشهيرة ودور الأزياء العالمية، ولهذا قام بتصوير جلسة التصوير بهذه و كسر حاجز متلازمة داون، والرهبة بداخله وهو ما نجح في فعله.
واليكم صور جلسة التصوير من هنا..
واليكم صور جلسة التصوير من هنا..