لم تقف متلازمة داون عائقا في طريقه.. مصطفى نوفل يسعى لتحقيق حلمه كأول عارض أزياء

تحقيق الأحلام أمر سهل ما إن واجد الإصرار والمثابرة، وبالرغم من الإعاقة لم ينهزم مصطفى نوفل أمام إصابته بـ متلازمة داون ويسعى لتحقيق حلمه،كعارض أزياء متمسكًا بالأمل في الوصول ولكن على طريقته الخاصة ؛ حيث انه يتمتع بكل المقومات التي تؤهله للعمل في هذا العمل. ؛ حيث انه يتمتع بكل المقومات التي تؤهله للعمل في هذا العمل.

وقرر المصور محمد عاطف، أن يظهر مواهب مصطفي نوفل في جلسة تصوير مختلفة ، وقد ارتدى ملابسه سوداء لكي يلتقط صور على دراجة نارية كما يفعل عارضين الأزياء، وهو ما برع في أداءه بشكل كبير، حيث لم يجد المصور صعوبة كبيرة في ان يجعل نوفل يتخذ الوضعيات المناسبة للتصوير.



واستعان مصطفى في جلسة التصوير بدراجة نارية لأحد معجبيه ومتابعيها، لكي تساعده على التقاط الصور بإحترافية في جلسة التصوير؛ حيث استغرقت جلسة التصوير ما يقرب من ساعة ونصف.



وظهرت مصطفى جلسة تصويره ان تكون على طريق السخنة، حيث ان اظهر مهارة كبيرة في تعلم كيفية الوقوف والجلوس على الدراجة النارية، مما مكنه من التقاط صور تبدو طبيعية جدًا لمن يراها.





وظهر في جلسة التصوير مدى خفة دم وبراعة مصطفى نوفل في التقاطه للصور ببراعة كبيرة، مما جعل الحظ يطرق بابه في أن يراه أحد راكبي السيارات الفخمة أثناء مروره بالصدفة ليركب على سيارته ويحصل على بعض اللقطات بداخلها.



