النائب طارق رضوان يكشف تفاصيل جلسة النواب للموافقة على إرسال قوات للخارج.. فيديو

أكد طارق رضوان ، عضو مجلس النواب، أن الموافقة التى تمت على إرسال قوات قتال للخارج جاءت على خلفية جهود مضنية من مؤسسات الدولة كافة لحماية الأمن القومى المصرى، وحق الشعب الليبى فى تقرير مصيره.









وأضاف " رضوان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، إنه قبل عقد الجلسة السرية التى وافق خلالها البرلمان على إرسالة قوات للقتال بالخارج، تم إخلاء القاعة من ممثلى وكالات الأنباء والصحفيين بالإضافة إلى أنه تم إخراج العاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب.









وأكد النائب البرلمانى، أن كافة اعضاء مجلس النواب تجردوا اليوم من جميع الانتماءات السياسية وتوحدنا تحت راية العلم المصرى.







