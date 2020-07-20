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محافظات

ضبط لحوم وأسماك فاسدة ومواد غذائية بحملات بيطرية وتموينية في الغربية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:16 م
لحوم وأسماك فاسدة
لحوم وأسماك فاسدة
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احمد علي
شنت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، حملات تفتيشية مُكبرة لمراجعة صلاحية المعروضات من لحوم ومُجمدات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات حفاظا علي صحة المواطنين.

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أفاد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري ، قيام  لجنه من أطباء التفتيش على اللحوم بضبط مخالفات لأغذية ذات اصل حيوانى شملت تحرير عدد 4 محاضر لحوم جاموسى ذبح خارج المجزر بوزن 18.5 كيلو جرام، ومحضر ذبح خارج المجزر للحوم بقرى بوزن 3 كيلو جرام.، إلي جانب محضر لأسماك غير صالحة للإستهلاك الأدمى بوزن 46 كيلو جرام من مركزى طنطا وكفر الزيات.
ضبط 335 عبوة مواد غذائية وحلوي أطفال منتهية الصلاحية بالمحلة الكبرى 

أوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 335 عبوة مواد غذائية وحلوي أطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم تحرير محضر جنحة رقم 6667 لسنة 2020 حي أول المحلة الكبرى.

تشكلت الحملة من إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية تحت إشراف وكيل وزارة التموين بناء علي تحريات الرقابة الإدارية بقيام بعض التجار بمدينة المحلة الكبرى بعرض سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع بالأسواق.
ضبط لحوم وأسماك فاسدة ومواد غذائية بحملات بيطرية وتموينية في الغربية
ضبط لحوم وأسماك فاسدة ومواد غذائية بحملات بيطرية وتموينية في الغربية
ضبط لحوم وأسماك فاسدة ومواد غذائية بحملات بيطرية وتموينية في الغربية
ضبط لحوم وأسماك فاسدة ومواد غذائية بحملات بيطرية وتموينية في الغربية
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