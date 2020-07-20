AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تلتقي بمدير الأمن الجديد.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:26 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
ألتقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، إلى مديرية أمن دمياط ، باللواء خالد ابراهيم بعد صدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه مديرًا لأمن دمياط خلفًا للواء إسماعيل حسين وذلك ضمن حركة تنقلات الوزارة الأخيرة...

هذا وقد تقدمت المحافظ بخالص التهانى للواء إبراهيم معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة.

اقرأ أيضا:

 مؤكدة أن مديرية الأمن تقدم جهودًا كبيرة لاستكمال مسيرة الاستقرار والازدهار والأمن والأمان مشيدة بجهود رجال الشرطة البواسل لتأمين المواطنين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة.

فيما وقد توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر الجزيل إلى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط السابق على جهوده المبذولة خلال فترة توليه مهام منصبه و عمله الدؤوب لخدمة المحافظة.
محافظ دمياط تلتقي بمدير الأمن الجديد.. صور
محافظ دمياط تلتقي بمدير الأمن الجديد.. صور
محافظ دمياط تلتقي بمدير الأمن الجديد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك

بنسبة نجاح 99.35٪.. محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

التصدي الحاسم للمخالفات .. أول اجتماع تنفيذ بحضور الرؤساء الجدد لمجالس المدن في محافظة دمياط .. شاهد

خط الدفاع الأول.. محافظ دمياط تكرم الطاقم الطبي لجهودهم في أزمة كورونا

شاهد.. محافظ دمياط تكرم طاقم التمريض والإسعاف لجهوده في أزمة كورونا

محافظ دمياط تكرم الفائزين بمسابقة أفضل تصميم لبوابتى مدينة دمياط للأثاث

ترشيحاتنا

منقذ جثمان غريق بلطيم: الضحية كان على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ

طائفة سحرية.. القبض على رجل يستعبد السيدات منذ 30 عاما في منزله.. فيديو وصور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

فيديو جراف.. سما المصري تبث تسجيلا صوتيا من محبسها لجمهورها

لا تتجاهلها.. 5 علامات تجعل جهازك فريسة للهاكرز

لا تسري على الامتحانات.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد

13 علامة تشير لـ جفاف العين.. شاهد