محافظ دمياط تلتقي بمدير الأمن الجديد.. صور

ألتقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الاثنين، إلى مديرية أمن دمياط ، باللواء خالد ابراهيم بعد صدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه مديرًا لأمن دمياط خلفًا للواء إسماعيل حسين وذلك ضمن حركة تنقلات الوزارة الأخيرة...





هذا وقد تقدمت المحافظ بخالص التهانى للواء إبراهيم معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة.





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مؤكدة أن مديرية الأمن تقدم جهودًا كبيرة لاستكمال مسيرة الاستقرار والازدهار والأمن والأمان مشيدة بجهود رجال الشرطة البواسل لتأمين المواطنين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة.





فيما وقد توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر الجزيل إلى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط السابق على جهوده المبذولة خلال فترة توليه مهام منصبه و عمله الدؤوب لخدمة المحافظة.