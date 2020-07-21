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اقتصاد

مسئول ببنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني استعاد نصف فاقد الإنتاج الذي أثاره فيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:01 ص
الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني
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رويترز
قال آندي هولدين كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي يوم الاثنين إن الاقتصاد البريطاني استعاد نحو نصف الفاقد الهائل في الإنتاج الذي حدث في مارس آذار وأبريل نيسان أثناء ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغ هولدين أعضاء البرلمان البريطاني ”استعدنا ما يقرب من نصف فاقد النشاط البالغ حوالي 25 بالمئة الذي حدث في مارس وأبريل، على مدار الفترة منذ ذلك الوقت“.

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وأضاف هولدين أنه يعتقد أن الاقتصاد ينمو الآن بنسبة واحد في المئة تقريبا في الأسبوع، استنادا إلى مسوح للشركات وأرقام تقليدية بدرجة أقل مثل بيانات لحركة المرور والتنقل.

كان هولدين الوحيد من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة الذي عارض الشهر الماضي توسيع برنامج بنك إنجلترا لشراء الأصول.

غير أنه قال إن البطالة تتزايد بسرعة وربما تصل الآن إلى حوالي ستة بالمئة مقابل 3.9 بالمئة في أحدث البيانات الرسمية.

وأضاف هولدين أمام لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان ”كان هناك بعض الانقطاعات في سلاسل التوريد المحلية والعالمية وهو ما رفع تكاليف بعض السلع والخدمات“.

وأكد قلقه من أن البطالة قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي لأن الآثار الطويلة المدى لكوفيد-19 تقلل الطلب على عمال التجزئة والضيافة.

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