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تعليم

طلاب الثانوية العامة يختتمون امتحاناتهم بالجبر والهندسة الفراغية .. اليوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 


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ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .


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وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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