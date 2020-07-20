AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على الملف الخاص بشركات المنطقة الحرة العامة بدمياط.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:27 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات المُتعلقة بشركات المنطقة الحرة العامة.

جاء الاجتماع ، بحضور العميد محمد أبو هيبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمقدم شريف رائد بهيئة الرقابة الإدارية والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، السيد سليم رئيس المنطقة المركزية بالمنطقة الحرة العامة و  محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

اقرأ أيضا:

حيث تناول الاجتماع استعراض شامل للمعايير و الاشتراطات الخاصة بتحقيق أعلى معدلات التوافق البيئى وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك، وكذا التأكد من التزام الشركات بهذه الأُطر والتى تتلخص فى اتباع مايلزم حيال الصرف الصحي والصناعى الخاص بتلك المنشآت ، فضلًا عن بحث آليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة .

وفى هذا السياق، أكدت محافظ دمياط أنه سيتم فورًا دراسة كافة التوصيات الواردة بتلك الاجتماع للاسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود طبقًا لجدول زمنى محدد، وذلك لتوخى أعلى درجات الأمان فيما يتعلق بمؤشرات السلامة البيئية والرصد اللحظى لذلك.
تعرف على الملف الخاص بشركات المنطقة الحرة العامة بدمياط.. صور
تعرف على الملف الخاص بشركات المنطقة الحرة العامة بدمياط.. صور
تعرف على الملف الخاص بشركات المنطقة الحرة العامة بدمياط.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات في عزبة البرج بدمياط

اجتماع طارئ فى دمياط لبحث تطورات أزمة كورونا .. صور

تعرف على تفاصيل الاجتماع الأول للجنة أعمال البناء للعقارات الصادر لها تراخيص سابقة

القبض على 10 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالعملة بدمياط

تفاصيل جديدة في التحقيق مع عصابة تتاجر بالنقد الأجنبي بدمياط

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فيروس إيبولا خرج عن السيطرة

السيسي وترامب يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد

نبيلة عبيد تكشف أسرار قرارها بالتوقف عن التمثيل لفترة من حياتها

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

13 علامة تشير لـ جفاف العين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد

13 علامة تشير لـ جفاف العين.. شاهد