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استخدام رشيد.. مجلس النواب: السمعة السيئة لقانون الطوارئ صُححت في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:29 ص
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب
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محمود محسن
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن استخدام حالة الطوارئ في عهد الرئيس السيسي استخدام رشيد حيث يتم استخدامه لحماية مصر من خطر الإرهاب، وخاصة في الحدود الشرقية لسيناء.

وأوضح «حسب الله» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم  أن السمعة السيئة لقانون الطوارئ صُححت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القانون لم يتم استخدامه بأي شكل من الأشكال لتقييد حرية مواطن أو مواجهة معارض.

وأكد " متحدث مجلس النواب " أن حالة الطوارئ لا تطبق إلا لحماية المواطن المصري وأمنه وليس تقييدًا لحريته.

وتابع قائلا : «هذا الاستخدام لا يشعر المواطن أننا أصدرنا حالة الطوارئ ومددناها مرتين قبل ذلك».
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