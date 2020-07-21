استخدام رشيد.. مجلس النواب: السمعة السيئة لقانون الطوارئ صُححت في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن استخدام حالة الطوارئ في عهد الرئيس السيسي استخدام رشيد حيث يتم استخدامه لحماية مصر من خطر الإرهاب، وخاصة في الحدود الشرقية لسيناء.





وأوضح «حسب الله» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم أن السمعة السيئة لقانون الطوارئ صُححت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القانون لم يتم استخدامه بأي شكل من الأشكال لتقييد حرية مواطن أو مواجهة معارض.





وأكد " متحدث مجلس النواب " أن حالة الطوارئ لا تطبق إلا لحماية المواطن المصري وأمنه وليس تقييدًا لحريته.



