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نواجهها بحزم.. رئيس مدينة المحلة الكبرى: لا تهاون في مخالفات البناء ..فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:23 م
اللواء حاتم زين العابدين
اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى
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محمود محسن
أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى، أنه لا تهاون فى مخالفات البناء مطلقا، معلقا "نواجه بحزم أي مخالفة في البناء".

وأضاف "زين العابدين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم إغلاق شارع فى المدينة من أجل إزالة عقار مخالف، وكان ذلك فى إطار تنفيذ مخطط الدولة الاستراتيجى فى التعامل بحزم مع أى من مخالفات البناء.

وتعليقًا على البرج الذى أذهل الجميع نظرًا لضيق واجهته، وارتفاعه لـ 14 طابقا، قال رئيس مدينة المحلة الكبرى، إن المالك حصل على رخصة للبناء لدور أرضى و5 طوابق ولكنه ارتفع إلى 14 طابقًا.

وأشار إلى أنه جارٍ فحص أوراق هذا البرج وتبين أن المالك تقدم للتصالح على الأدوار المخالفة ولكن اللجنة مازالت فى دور التقييم، وسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه فور الانتهاء.

وتابع "المنزل بالمنطقة 18 مستحدثة فى الحيز العمرانى وكان بها العديد من المخالفات.. الحمد الله أننا وصلنا إلى مرحلة ننفذ فيها القانون".

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