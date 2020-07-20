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الصحة: بدل المهن الطبية كان 19 جنيها ووصل لـ 1225 جنيها

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:18 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن البرلمان أقر نهائيا زيادة بدلات الأطقم الطبية وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية.

وأضاف خالد مجاهد في تصريحات تليفزيونية، "الأطباء طالبوا كثيرا بتحسين أجورهم وزيادة بدل المهن الطبية نتيجة المخاطر التي يواجهونها".

وتابع خالد مجاهد "وزيرة الصحة حريصة على صدور القانون وتم الحصول على موافقة الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن الطبية".

وأوضح خالد مجاهد "البدل كان 19 جنيها ووصل إلى 1225 جنيها للأطباء البشريين".

وأكد خالد مجاهد "تمت دراسة رفع سن الخدمة لأعضاء الخدمة الطبية في حالة الاحتياج ولأول مرة يسمح للأطباء برفع سن المعاش لـ 62 عاما ويمكن التعاقد حتى سن 65 عاما ويتم الجمع بين التعاقد والمعاش".

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