السياحة والآثار تقضى على الكيانات الوهمية ..بهذه الطرق

وافق وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على التوصيات والحلول المقترحة من نائب وزير السياحة والآثار غادة شلبى للقضاء على ظاهرة الكيانات غير المرخصة.





يأتى ذلك فى إطار إيمان الغرفة والوزارة بأهمية إستقرار السوق السياحي بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للسائحين وحفاظا على سمعة المقصد المصري وحرصا على مصالح ومقدرات الشركات السياحية الجادة والملتزمة والتى تتأثر بشكل مباشر من انتشار ظاهرة الكيانات غير المرخصة.



