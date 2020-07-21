AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السياحة والآثار تقضى على الكيانات الوهمية ..بهذه الطرق

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:06 ص
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار الدكتور خالد العناني
Advertisements
محمد الاسكندرانى
وافق وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على التوصيات والحلول المقترحة من نائب وزير السياحة والآثار غادة شلبى للقضاء على ظاهرة الكيانات غير المرخصة.

يأتى ذلك فى إطار إيمان الغرفة والوزارة بأهمية إستقرار السوق السياحي بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للسائحين وحفاظا على سمعة المقصد المصري وحرصا على مصالح ومقدرات الشركات السياحية الجادة والملتزمة والتى تتأثر بشكل مباشر من انتشار ظاهرة الكيانات غير المرخصة.

أفاد الإخطار المرسل لـ"غرفة شركات السياحة" حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن التوصيات تضمنت الحجز الفندقي للمجموعات السياحية من خلال شركة سياحة أو من خلال المنصات الالكترونية المعتمدة دون التعامل مع الكيانات غير القانونية، لابد أن يتم حجز الأنشطة السياحية المختلفة عن طريق الشركات السياحية وحظر العاملين بالفنادق من التسوق لأنشطة سياحية مع كيانات غير مرخصة.
السياحة والآثار تقضى على الكيانات الوهمية ..بهذه الطرق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة البحر الأحمر: إيرادات التشغيل الجزئي للمنشآت السياحية يستهدف تنفيذ خطة التعايش مع كورونا يونيو المقبل

استوفوا الشروط.. سياحة البحر الأحمر: 150 فندقا استلموا شهادات الصحة والسلامة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. الموت يخطف 13 راهبة بـ دير واحد.. صور

وزيري: مقابر المماليك ملكية خاصة وليست آثارا

مواطن يزين منزله بـ علم الأهلي وصورة الخطيب.. شاهد

منقذ جثمان غريق بلطيم: الضحية كان على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ

اتحاد الغرف السياحية يكشف حقيقة منع نزول السيدات لحمامات السباحة بـ المايوه الشرعي

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد أول أسبوع في سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة