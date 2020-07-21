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مرأة

21 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الابراج عبير فؤاد نصيحة اليوم 21" يوليو

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 21 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك طموحات كبيرة، وترغب دائما في تحقيق تقدم شخصي. أنت أيضا تتمتع بالنشاط والحركة، كما أنك بارع في إقامة علاقات اجتماعية ناجحة.

نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

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