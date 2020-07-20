أخبار التوك شو| "النواب" يوافق على إرسال قوات خارج البلاد.. متى تعقد جلسات البرلمان بشكل سري؟

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الأخبار والتصريحات التلفزيونية الهامة حول القضية الليبية وإرسال قوات مصرية الى هناك بعد طلب الشعب الليبي وموافقة مجلس النواب.













أكد السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق، أن مصر تواجه تحديات كبيرة بداية من فيروس كورونا الذي يواجه دول العالم اجمع بسبب تداعياته على حركة الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الجبهة الغربية في أزمة الملف الليبي تعد تحديا مباشرا لمصر على حدودها الغربية بالاضافة إلى تحدي سد النهضة على الحدود الجنوبية وهو تحد وجودي. ... المزيد













قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لـ مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم تاريخية، وحرص عدد كبير من النواب على الموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود .. المزيد













أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن الموقف المصري في القضية الليبية يقوم على إعطاء الشرعية للشعب الليبي فى تحقيق أمنه واستقراره، موضحا أن مصر تعمل على تقديم الدعم الكامل للقضية الليبية... المزيد













قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، إن مجلس النواب كتب عليه أن يكون التاريخ جزءا من مكوناته، مؤكدا أن هذه الجلسة هي المحطة التاريخية الأهم في تاريخ مجلس النواب الحالي. .. المزيد













قال البرلماني محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن الجلسة السرية التي تمت اليوم في مجلس النواب، كانت تدل على التقدير الجارف للقوات المسلحة والقيادة المصرية؛ مؤكدًا «نحن نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي». .. المزيد













أكد اللواء طيار هشام حلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تستهدف السلام في ليبيا وهذه هي المظلة الرئيسية التي ينطلق منها التوجه المصري وفقًا لاعلان مبادرة القاهرة... المزيد













قال البرلماني محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن ما حدث اليوم في البرلمان المصري رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة يد واحدة؛ موضحا أن مصر لم تتحرك إلا بعد أن طلب الشعب الليبي حمايته من الغزو... المزيد













أرجع صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، سرية جلسة مجلس البرلمان التي عُقدت اليوم، الإثنين، لتفويض الرئيس السيسي بإرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد حماية للأمن القومي؛ لكون القضية تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أتاح للنواب التعبير عن وجهة نظرهم وفقا للكتلة البرلمانية التي يمثلها نحو 510 من النواب... المزيد













قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم تاريخية بمعنى الكلمة لأنها تضمنت الموافقة على إرسال قوات مسلحة خارج الحدود لتنفيذ مهام قتالية لحماية الأمن القومي... المزيد













قال البرلماني محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن الجلسة السرية التي عُقدت اليوم، الإثنين، في مجلس النواب، كانت تدل على التقدير الجارف للقوات المسلحة والقيادة المصرية؛ مؤكدًا «نحن نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي».. المزيد











