رئيس شركة المياه والصرف بالشرقية: "المخالف الدور جاى عليه والقطر هيدوسه"

قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إن استعادة محطة صرف صحي "أولاد سيف"، والتى يبلغ مساحتها 4 أفدنة، بعد صدور قرار بإقامتها بمركز بلبيس عام 2008 ، يؤكد على أنه لا يوجد أحد فوق القانون.





وأشار "فارس "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، ، عبر القناة الأولى المصرية، إلي أن أن المواطنين استولوا عليها وقاموا بزراعتها ولم تستطيع الحملات السابقة من استعادتها.





وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إلى أنه خلال استعادة المحطة من المعتدين عليها وزراعتها، احتكوا بقوات إنفاذ القانون وتم ضبطهم.



