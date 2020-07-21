بـ 700 ألف جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 100 طربة حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .









اقرأ ايضا| انتشال جثة صبى غرق فى مياه البحر الصغير أمام قرية الدراكسة بمنية النصر





وتمكنت الحملات من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتفين "محمول".





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700) ألف جنيه.







