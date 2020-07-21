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حوادث

بـ 700 ألف جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 100 طربة حشيش

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:01 ص
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .




وتمكنت الحملات من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتفين "محمول".

 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700) ألف جنيه.


يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
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