اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بقتل طفليّ زوجها

تنظر محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، اليوم الثلاثاء، محاكمة ربة منزل متهمة بقتل نجليّ زوجها.









واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الماضية إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي قال "إن المتهمة ارتكبت أبشع الجرائم بقتل أبناء زوجها طفلين لم يتعد عمرهما العام ونصف والأربع سنوات"، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة وهو الإعدام شنقًا.









تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مركز شرطة حوش عيسى، إشارة من المستشفى المركزي، بوصول طفلة عمرها عام ونصف العام، جثة هامدة.









وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء ط.ف" 26 عامًا، زوجة والد المجني عليهما.









وكشفت التحريات ارتكاب المتهمة لجريمتها، بدافع الحقد لعدم قدرتها على الإنجاب.