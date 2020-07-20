ليلى علوي تعترف: أتغيرت في الصور والشكل والسن

كشفت الفنانة ليلى علوي ، عن كواليس مقارنتها لخطوط الموضة في التسعينيات والآن عبر حسابها على إنستجرام، قائلة :" الموضوع جه صدفة كنت قاعدة بقلب في ألبومات الصور القديمة فقررت أحطها خاصة أن جماهير السوشيال بتحب الصور دي".





وأضاف علوي ، في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلة :"أنني فوجئت قبل حلول موسم الصيف 2020 أن كل موضة الثمانينات والتسعينات رجعت تاني الفساتين الواسعة والاكمام " المنفوشة " وذلك قررت التعليق".





وتابعت: "لدرجة أن عندي لبس قديم من الثمانينات والتسعينات محتفظة بيه، ولما لقيت الموضة رجعت قلت ممكن البسها تاني".





وأكملت: "صحيح انا اتغيرت في الشكل والسن، في صوري في الفترة دي ودلوقتي، بس جوايا زي مانا، والي يعرفني شخصيًا يفهم ده ."





وكشفت أن محادثة تليفونية جرت بينها وبين إلهام شاهين مؤخرًا قالت لها فيها، :"كلنا عارفين انك زي ما انتي ماتغيرتيش من جواكي".



