رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك يكشف فترة بقاء كورونا بالأنف.. فيديو





وأضاف أمين خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، أن معدل الإصابات ازداد بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه يتم عمل فحوصات لكل شخص ويتم تكرارها بشكل مستمر .





وتابع رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك أنه يتم عمل كشف الـ pcr عن طريق الأنف لأن الفيروس يعيش في الأنف خلال 8 أيام مؤكدا أن هذا التحليل يكشف عن الفيروس لأنه من الممكن أن يعيش أكثر من ذلك داخل الأنف.





وأشار دكتور حسام أمين إلى أن هناك فحص للأنف جديد ويكشف عن ان الفيروس حي في الأنف أم لا وهناك شركتين تقوم بعمل هذا الفحص ومن الممكن أن يكون أكثر دقة ويتم اعتماده خلال الفترة القادمة.

أكد دكتور حسام أمين رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن فيروس كورونا يكون له تعامل مختلف عن باقي الفيروسات، لافتا إلى أن معدلات الإصابة في مصر كانت خلال شهري مارس وأبريل الماضي كانت مرتفعة على الرغم من الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال هذا التوقيت.