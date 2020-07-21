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توك شو

محمود عزب: الأسمرات يعيش فيه الجميع بشكل رائع

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عبر الفنان محمود عزب، عن عميق تقديره للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتاح حي الأسمرات، لافتا إلى أن المشروع الكبير حلم تحقق على أرض الواقع.


وأضاف عزب، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، إن الاسمرات حي جميل وراقي حقيقي، متابعا أنه :"أكثر ما لفت انتباهي هم الأطفال اللي عايشين هناك واللي كانوا عايشين في الدويلة واسطبل عنتر". 

وأكد الدولة نجحت في ملف العشوائيات بكل اقتدار، مشيرا إلى أن أهالي الاسمرات نموذج مشرف للدولة المصرية الرائعة.

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