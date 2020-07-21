AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أخبار السوشيال.. تعليق قوي من أحمد فلوكس على فيديو رقص.. مي عمر تشعل مواقع التواصل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:



شاركت الفنانة مى عمر جمهورها بصورة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر الفنان سامح حسين صورة مع الفنانة هيدى كرم من كواليس برنامج راجل و2 ستات  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".


نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لراجل كبير يرقص ويعلم بعض الفتيات الرقص.


نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة أنيقة.. نجوى كرم تبرز قوامها الرشيق على إنستجرام

بصورة من الكواليس.. هيدي كرم تروج لبرنامجها الجديد

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يتصدر التريند.. وهيدي كرم تروج لبرنامجها الجديد

شاهد.. آخر ظهور لـ أحمد فلوكس على السوشيال ميديا

نشرة السوشيال ميديا : لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بملابس البحر...رد قوي من رضوى الشربيني على الجدل المثار حول يوسف الشريف

سامح حسين لـ هيدى كرم: عمرنا ما اتفقنا غير في اللبس.. شاهد

ترشيحاتنا

لجنة التفاوض حول سد النهضة: إثيوبيا تخزن المياه ولا نجزم بالملء

نعم يا فتى .. محمد صلاح في حوار ساخر مع كوكا وسعد سمير بعد تتويج أولمبيكوس بالدوري اليوناني

سرّية وتفويض لقواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومي.. كواليس أهم جلسة في تاريخ البرلمان الحالي

أحمد موسى يصل للعالمية بهاشتاج دعم الجيش المصري .. في 5 دقائق

بالإجماع ..البرلمان يوافق على إرسال قوات الجيش خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي

اجتماع تركي - ليبي - قطري في أنقرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد