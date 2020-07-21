أخبار السوشيال.. تعليق قوي من أحمد فلوكس على فيديو رقص.. مي عمر تشعل مواقع التواصل













شاركت الفنانة مى عمر جمهورها بصورة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشر الفنان سامح حسين صورة مع الفنانة هيدى كرم من كواليس برنامج راجل و2 ستات من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".









نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لراجل كبير يرقص ويعلم بعض الفتيات الرقص.









نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".













نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: