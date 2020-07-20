أخبار الأهلي.. سر امتناع الخطيب عن التصويت في الكاف.. والشناوي ينتظر قرار فايلر للانضمام إلى النادي

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.









قام أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول بتأمين وتحديث كل حساباته وصفحاته الخاصة على تويتر وانستجرام والفيس بوك والتوك توك وتوثيقها بشكل قانوني وآمن وبطريقه متطوره واحترافيه في ظل المشاكل والاختراقات التي حدثت لصفحاته وحساباته في الاونه الاخيره.



