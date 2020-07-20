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بين الناس

مواطن يستغيث بسبب عدم قدرته على إطعام ابنه الرضيع

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث المواطن احمد حسن على موقع التواصل الاجتماعى بعد انقطاع السب امامه لاطعام ابنه و عدم قدرته على دفع ايجار منزله.

و يستنجد قائلا " ابنى هيموت من الجوع عاوز اشترى لبن لابنى من ٣ ايام بيشرب ميه بسكر و تعب من السكر وانا مش معايا حتى جنيه."

ويتابع فى رسالته" اتدينت بايجار ٦٥٠ جنيها وبعت عفش البيت ولا عندنا اى حاجه من ٣ شهور".

و يتمنى ان يساعده احد فى اطعام ابنه و دفع الايجار و قد انقطعت امامه كل الطرق و لم يجد ملجا الا السوشيال ميديا لنشر مشكلته.

للتواصل مع الحاله : 01014384345


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