مواطن يستغيث بسبب عدم قدرته على إطعام ابنه الرضيع

استغاث المواطن احمد حسن على موقع التواصل الاجتماعى بعد انقطاع السب امامه لاطعام ابنه و عدم قدرته على دفع ايجار منزله.





و يستنجد قائلا " ابنى هيموت من الجوع عاوز اشترى لبن لابنى من ٣ ايام بيشرب ميه بسكر و تعب من السكر وانا مش معايا حتى جنيه."





ويتابع فى رسالته" اتدينت بايجار ٦٥٠ جنيها وبعت عفش البيت ولا عندنا اى حاجه من ٣ شهور".





و يتمنى ان يساعده احد فى اطعام ابنه و دفع الايجار و قد انقطعت امامه كل الطرق و لم يجد ملجا الا السوشيال ميديا لنشر مشكلته.





للتواصل مع الحاله : 01014384345









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