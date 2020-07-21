مصائب النجوم.. وفاة شقيق ميار الببلاوي.. وحبس محمد رمضان

تعرض عدد من نجوم الفن خلال الفترة الأخيرة، لعدد من المصائب والأزمات التي وقفت أمامهم وعكرت صفوهم، وعرقلت مشوارهم الفني.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز المصائب والأزمات التي واجهت النجوم في الفترة الأخيرة.





ميار الببلاوي

أعلنت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوى ، اليوم عن رحيل شقيقها علاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت ميار الببلاوي ، قائلة : توفى الى رحمة الله اخويا الغالى علاء هموت عليك يا نور عينى اختك .. انا لله وانا اليه راجعون"، واضافت قائلة : "اه يا قلبى ياخوى اللهم لاراد لقضائك ولا اعتراض".



محمد رمضان

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".





و تقدم الفنان محمد رمضان باستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.





سدد أحمد الجندى المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقى خلال الأسبوع الجارى.





اكتئاب عبد الرحمن أبو زهرة

أثار الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، جدلا كبيرا على مدار الأيام الماضية بعد إعلان رغبته في الاعتزال وشعوره بالاكتئاب لقلة العروض الفنية التي يتلقاها، ومن ثم اشتعلت الأزمة بهجوم إحدى الفنانات عليه ثم دفاع نقابة المهن التمثيلية عنه.





وقال عبد الرحمن فى مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة" والذى يعرض على قناة المحور: إن شعوره بالغربة من الوسط الفنى فى الفترة الحالية نابع من عدم مشاركته فى أعمال فنية جديدة خاصة أن المخرجين والمنتجين عزفوا عن اختياره فى أعمال جديدة.

وأضاف عبد الرحمن قائلا: قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ الدراما المصرية وعلى مدار 40 عاما هى مسيرتى الفنية لم أتعرض لهذا الأمر من قبل.

وأوضح عبد الرحمن قائلا: إن أكثر الأمور التى أثرت نفسيا عليه حيث فكرت بالفعل الذهاب إلى طبيب نفسى هو رحيل زوجته ورفيقة دربه حيث كانت صدمة فقدانها كبيرة للغاية بعد زواج استمر 56 عاما.

واستطرد عبد الرحمن قائلا: أفكر حاليا فى الاعتزال خاصة بعد عزوف المنتجين والمخرجين عنى حيث لم أطلب فى أعمال جديدة فضلا عن أزمة كورونا المستجد والذى يزيد من صعوبة المشاركة.





مرض لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب، إن الممثل من المفترض أن يتمتع بالمرونة العصبية وأن يكون جسمه رياضيا ولديه موهبة قوية، موضحًا "أن التمثيل مهنة صعبة جدًا، ويعتبرها ثاني أصعب مهنة بعد عمال المناجم".

وأضاف الفنان لطفي لبيب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لن يعتزل التمثيل ولكنه يعاني حاليًا من أزمة صحية ولديه جلطة في المخ؛ مسببة له توقف في الجزء الأيسر من جسمه، ولكنه لن يبتعد بشكل كامل.

وتابع أن المرض أفقده جزءًا من رونقه؛ لذلك ابتعد نوعا ما عن الساحة، مشيرًا إلى أن التمثيل يمثل حياته والجزء الأكبر من تاريخه، معقبًا: "لو اتعرض عليا دور همثل على طول".

وأوضح أنه ابتعد حاليا حتى يتذكره الجمهور بنفس الصورة التي كان عليها وحتي لا يقدم دورا في تلك الفترة يقلل من تاريخه، قائلًا: "عايز لما اطلع على الشاشة اعمل الشغل الصح على طول".





أميتاب باتشان