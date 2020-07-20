أخبار الرياضة.. غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. والكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الرجاء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي:
كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الأهلي مهدد بفقدان خدمات رمضان صبحي، لاعب صفوف الفريق، في نهائي دوري أبطال أفريقيا فى حالة فوز المارد الأحمر على الوداد فى نصف النهائي.
سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف
تراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا".
أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إصابة إسلام جمال، صانع ألعاب الفريق السكندري بالرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته أمس فى مباراة ودية أمام الزمالك.
أعرب حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " بإقامة مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا من مباراة ذهاب وعودة مشددا أن القرار يصب في مصلحة الفريق والأهلي.
كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقي النادي اتصالات شفهية من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وجه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول رسالة ساخره لـ أحمد حسن كوكا نجم فريق اولمبيكوس اليوناني بعد تتويج فريقه بالدوري اليوناني.