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سيارات

سباق مثير بين فيراري 488 بيستا و812 SF وماكلارين 720S ولامبورجيني هوراكان.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من محبي السيارات حول العالم وسباقاتها المثيرة ، مقطع فيديو جديدا لسباق مثير بين فيراري 488 بيستا و812 SF وماكلارين 720S و لامبورجيني هوراكان.


تتنافس سيارات فيراري 488 بيستا وفيراري 812 سوبر فاست وسيارتين ماكلارين 720S ولامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي، والسبب في وجود سيارتين ماكلارين 720S هنا هو أنهم لم يتمكنوا من العثور على شخص لديه سيارة 911 توربو S في وقت تصوير السباق للمشاركة فيه.


وهناك مفاجأة في هذا السباق، فبعد الفوز على 720S، لابد للسيارة الفائزة مواجهة بورشه تايكان توربو S، وهي سيارة كهربائية مثيرة للإعجاب، تستمد قوتها من محركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 751 حصانا و1,050 نيوتن.متر من عزم الدوران الفوري.


وبالتأكيد مهارات سائقي السيارات لها عامل أساسي في هذا النوع من السباقات، حيث يُظهر الفيديو أن بعضهم جيدون حقًا والبعض الآخر لديهم ردود فعل بطيئة بعض الشيء، وذلك لأن المتسابقين هم مالكو السيارات وليسوا متسابقين محترفين. حيث ان السعر الإجمالي للسيارات الخارقة المشاركة في السباق هي 1.156 مليون دولار ، بقوة إجمالية قدرها 3,541 حصان للسيارات الخمس.

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