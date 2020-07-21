الأهلاوي أخ للزملكاوي.. أحمد مرتضى: نظام الذهاب والإياب في أفريقيا في مصلحة كرة القدم.. والجماهير تحتاج إفاقة.. فيديو

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن نظام الذهاب والإياب الذي أعاده الاتحاد الإفريقي بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يصب في مصلحة كرة القدم بشكل عام.





وأوضح أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" من الرائع أن نشاهد مباراتين بين فريقين بحجم الزمالك والرجاء، وكنت أرى أن نظام المباراة الواحدة ظالمًا".





وواصل:" فرصة الزمالك ستكون جيدة بنظام الذهاب والاياب وسنكون سعداء بزيارة المغرب كبلد شقيق".



