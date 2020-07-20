أهم الأخبار: البرلمان يوافق على إرسال قوات من الجيش خارج الحدود .. السيسي وترامب يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا .. وعيد الأضحى 31 يوليو

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..









وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.









أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبت وقف إطلاق النار في ليبيا.





وأبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا، وقد تم التوافق بين الرئيسين علي تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.









نجحت جهود الإنقاذ في العثور على جثمان نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بمصيف بلطيم منذ 11 يومًا.









أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية، وأن بعد غدٍ الأربعاء غرة شهر ذي الحجة وفقًا لما أعلنته المملكة العربية السعودية، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.