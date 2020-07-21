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رياضة

أحمد مرتضى: اقترحت على محمود طاهر إنشاء استاد مشترك لـ الزمالك والأهلي.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:07 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك،إن إنشاء استاد للزمالك حلم يراوده ويسعى لتحقيقه منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه وقع اتفاق بين الزمالك ورئيس الأهلي السابق محمود طاهر.

وفجر أحمد مرتضى مفاجأة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "عرضت على محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق انشاء استاد مشترك للزمالك والأهلي ودرسنا الأمر سويًا، لكن تكلفة المشروع كانت ضخمة للغاية".

وأكمل حديثه: "خلال عام ونصف سنكون انتهينا من المرحلة الأولى من بناء استاد الزمالك".

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن وجود استاد للزمالك والأهلي هو أساس لتطوير الكرة المصرية.
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