اخبار البرلمان| جلسة تاريخية..تفويض الرئيس بإرسال عناصر قتالية خارج حدود البلاد.. ومد حالة الطوارئ 3 شهور

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 20 يوليو:
"النواب" يرسل خطابا للرئيس بالموافقة على إرسال عناصر قتالية خارج الحدود.. اليوم
مد سن التقاعد وزيادة البدل.. البرلمان يقر تعديل قانون المهن الطبية
باستثناء 3 فئات.. خصم 1% من المرتبات و0.5% من المعاشات لمدة عام
البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
القومي للاتصالات: ألزمنا شركات المحمول بوقف طباعة كروت الشحن فئة ٥٠جنيها وما فوقها
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
"النواب" يرسل خطابا للرئيس بالموافقة على إرسال عناصر قتالية خارج الحدود.. اليوم
مد سن التقاعد وزيادة البدل.. البرلمان يقر تعديل قانون المهن الطبية
باستثناء 3 فئات.. خصم 1% من المرتبات و0.5% من المعاشات لمدة عام
البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
القومي للاتصالات: ألزمنا شركات المحمول بوقف طباعة كروت الشحن فئة ٥٠جنيها وما فوقها
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس