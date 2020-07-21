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برلمان

اخبار البرلمان| جلسة تاريخية..تفويض الرئيس بإرسال عناصر قتالية خارج حدود البلاد.. ومد حالة الطوارئ 3 شهور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:08 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
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