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رياضة

الكاف: لم يصدر قرار رسمي بشأن إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب .. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:06 ص
حسن العمدة
قال كونستانت عماري، رئيس لجنة الأندية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الكاف لم يتخذ قرارا رسميا بشأن إقامة مباريات نصف نهائيدوري أبطال افريقيا، بنظام الذهاب والإياب.


وأضاف كونستانت عماري ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن كل ما جاء فى الاجتماع الذى عقد الإثنين، مجرد توصيات فقط للمكتب التنفيذى بالكاف، والذى سيصدر القرار الرسمي فى خلال الأيام المقبلة.




كما أكد عمارى، أن كل ما نشر بالصحف والمواقع الرياضية، حول أن الاتحاد الأفريقي قرر رسميا، إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنظام الذهاب والإياب، وليس بنظام الدورة المجمعة، مجرد تكهنات ليس لها أساس من الصحة.


وترددت أنباء في الساعات الماضية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها من مباراتين "ذهابا وإيابا".


وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات بشأن هذا الملف بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التي كان من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل.


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