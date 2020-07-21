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شاهد.. ميرال أكشنار تفضح نظام أردوغان: تركيا تنهار في عهده

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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عادل نصار
خرجت ميرال اكشنار  رئيسة حزب الخير القومي، المعارض لأردوغان، لتكشف المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد التركي في عهد رجب طيب أردوغان.


وقالت اكشنار، إنه قبل عامين تم تعيين أول مجلس وزراء وفقا للنظام الرئاسي، وتم تسليم وزارة المالية للوزير العريس، وهو زوج ابنة أردوغان.


وأضافت :"تعالوا لنرى هل طار النظام الرئاسي ببلدنا؟، فمنذ عامين كان الدولار 4,60 ليرة، واليوم أصبح التعامل بـ 6,85 ليرة، وهذا يعني أنه في خلال العامين الماضيين فقدت الليرة التركية 50% من قيمتها".

 
وتابعت أنه خلال العامين الماضيين انكمش الاقتصاد بنسبة 6% وانخفضت الاستثمارات الخاصة بنسبة 6%، ومثلا لنأتي للدخل القومي للفرد فبسبب السياسات الفاشلة وصل إلى أقل من 9 آلاف دولار. 


وأكملت :"مثلا عدد العاملين في الزراعة 450.000 عامل كان هذا هو عدد العاملين في القطاع الخدمي وانخفض إلى 350 ألفا، خلال الإجراءات التي ستصل بتركيا حتى النجوم، وارتفعت البطالة إلى 720 ألف شخص". 


وأشارت إلى أن التضخم أصبح في عامين 30% ومتوسط زيادة أسعار الغذاء وصل إلى 35%.
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