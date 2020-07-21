منذ 2008.. مواطن يشكو من عدم استلام وحدته السكنية ضمن الإعلان الثالث في طنطا

شكا المواطن محمد عبد الجليل عبد الحليم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويقول فى رسالته: "أشكو من عدم استلام وحدتي السكنية التى تقدمت للحصول عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى بالإعلان الثالث طنطا منذ 2008، وقد حصلت على جواب من المحافظه سنة ٢٠١١ بأن لي وحدة سكنية، ولكن لم يتم التسليم حتى الآن وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى".

رقم قومى: ٢٧٧١٠١٣١٦٠٠٢٧٤





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.